Минобороны Венгрии заявило о смене настроя НАТО по украинскому конфликту

Настрой НАТО в отношении украинского конфликта меняется благодаря призывам меньшинства перестать поставлять оружие и прекратить огонь. Таким мнением поделился министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки в эфире радиостанции Kossuth Radio.

Говоря о саммите в Вильнюсе, Салай-Бобровницки отметил, что Запад по-прежнему старается сохранять воинственный настрой, особенно в духе заявлений генсека альянса Йенса Столтенберга. Однако благодаря миролюбивой позиции меньшинства, в том числе Венгрии, ситуацию удается менять.

При этом министр обороны страны подчеркнул, что позиция Венгрии совпадает с НАТО в том, что альянс не должен втягиваться в украинский конфликт.

Кроме того, Салай-Бобровницки высказался на тему присоединения Киева к оборонному блоку.

«На саммите в Вильнюсе Украину не пригласили вступить в альянс, поскольку страна к этому не готова и ситуация для этого неподходящая. Суверенитет Украины оказался под большой угрозой отчасти потому, что она находится в состоянии войны. Ее вступление [в НАТО] заставило бы весь альянс втянуться в войну», — пояснил он.

По итогам саммита НАТО, который посетил украинский лидер Владимир Зеленский 11 и 12 июля в Вильнюсе, Украина не получила четкого перечня условий для ускоренного вступления в альянс.

12 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса подтвердили право Украины вступить в него без необходимости выполнения плана действия для членства. Он отметил, что решение о присоединении Киева к блоку будет принято после окончания вооруженного конфликта.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России и, более того, не повысит защиту Киева.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.