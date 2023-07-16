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Пожар на свалке мусора в Астраханской области полностью ликвидирован

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Фото: МЧС РФ
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Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание мусора на свалке в Наримановском районе Астраханской области. Об этом 16 июля сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

«В 15:11 (14:11 мск) — ликвидация. Площадь [пройденная огнем] уточняется», — цитирует источник «РИА Новости».

Информацию о локализации пожара подтвердили в ведомстве ТАСС.

«Поступило сообщение о возгорании свалки ТБО и мусора на площади 3000 кв. м, сухой растительности, четырех неэксплуатируемых строений и одного административного здания на общей площади 2,2 га по ул. Железнодорожной, 1, в поселке Трусово», — указали в ведомстве журналистам.

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Пожар начался ранее 16 июля на площади 3 тыс. кв. м в поселке Трусово. Сообщение о возгорании поступило в 12:39 (11:39 мск). Также сообщалось об угрозе распространения огня на рядом стоящие здания.

В МЧС также предупреждали о возможном распространении запаха гари с учетом северо-западного направления ветра на территориях городского округа города Астрахани и в Наримановском, Камызякском, Володарском и Приволжском муниципальных районах.

До этого, 13 июля, возгорание произошло в районе Кунцевского рынка в Москве. Тогда горели стройматериалы и мусор. Площадь пожара составляла 20 кв. м, он был потушен.

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