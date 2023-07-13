Очевидцы сообщили о пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве
Возгорание произошло в районе Кунцевского рынка в Москве, сообщают очевидцы в соцсетях в четверг, 13 июля.
В соцсетях публикуют кадры с места происшествия, на которых засняты большие клубы черного дыма.
К месту происшествия выехали экстренные службы.
По предварительным данным, горят стройматериалы и мусор. Площадь пожара составляет 20 кв. м.
Другие подробности пока не приводятся.
Накануне сообщалось о пожаре в московской квартире, расположенной в доме 6, к. 1, на улице Айвазовского в столичном районе Ясенево. Один человек скончался. Устанавливаются обстоятельства случившегося.