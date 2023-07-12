Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы потушили

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире жилого дома на юго-западе Москвы, где погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС в среду, 12 июля.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», возгорание на седьмом этаже девятиэтажки было ликвидировано в течение 20 минут после прибытие пожарных, еще спустя 10 минут огонь был полностью потушен. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. В ходе ликвидации пожара с верхних этажей эвакуировали четырех человек, уточняет сайт kp.ru.

Источник телеканала «360» уточнил, что пожар случился в двухкомнатной квартире. Пламя охватило одну из комнат и коридор, всего — 20 кв. м. В результате пожара в негодность пришли личные вещи и мебель.

Пожар произошел ранее в этот день в квартире, расположенной в доме 6, к. 1, на улице Айвазовского в столичном районе Ясенево. Один человек скончался. Устанавливаются обстоятельства случившегося.