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Мусор загорелся на площади 3 тыс. кв. м в Астраханской области

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Фото: МЧС РФ
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Мусор загорелся 16 июля на площади 3 тыс. кв. м в поселке Трусово Наримановского района Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 12:39 (11:39 мск).

«Есть угроза распространения на рядом стоящие здания в Наримановском районе, п. Трусово, ул. Железнодорожная, д. 1», — уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В МЧС также предупредили, что из-за возгорания мусора и с учетом западного, северо-западного направления ветра возможно распространение запаха гари на территориях городского округа города Астрахани и в Наримановском, Камызякском, Володарском и Приволжском муниципальных районах.

13 июля возгорание произошло в районе Кунцевского рынка в Москве. Тогда горели стройматериалы и мусор. Площадь пожара составляла 20 кв. м, он был потушен.

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