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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани пробка сократилась до 3 часов

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края пробка сократилась до трех часов ожидания. Об этом 16 июля сообщает Telegram-канал, освещающий ситуацию на подходах к переправе.

«На 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания до часа», — говорится в сообщении.

Ранее утром в очереди со стороны Тамани ждали 1200 автомобилей. Тогда время ожидания составляло четыре часа.

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14 июля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил об увеличении количества постов досмотра на мосту. Он также добавил, что организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди.

До этого, 4 июля, президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.

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