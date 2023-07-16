На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани пробка сократилась до 3 часов
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края пробка сократилась до трех часов ожидания. Об этом 16 июля сообщает Telegram-канал, освещающий ситуацию на подходах к переправе.
«На 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 950 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 190 транспортных средств. Время ожидания до часа», — говорится в сообщении.
Ранее утром в очереди со стороны Тамани ждали 1200 автомобилей. Тогда время ожидания составляло четыре часа.
14 июля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил об увеличении количества постов досмотра на мосту. Он также добавил, что организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди.
До этого, 4 июля, президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.