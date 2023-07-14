Количество постов досмотра увеличили у Крымского моста, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко 14 июля.

«По информации ФКУ УПРДОР «Тамань» и ФГУП «УВО Минтранса России» увеличено количество постов досмотра и усилена их работа со стороны Республики Крым», — написал он.

Лукашенко заверил, что в течение нескольких часов будут устранены заторовые ситуации.

«Со стороны Крыма силами министерства транспорта Республики Крым, управления ГИБДД МВД по Республике Крым и ГУ МЧС России организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди. Установлены дополнительно биотуалеты. Приносим извинения за возможные неудобства», — добавил он.

Согласно данным оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту в Telegram, со стороны Тамани затруднений в движении нет, однако со стороны Керчи находится 680 транспортных средств.

Ранее, 10 июля, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка из 1310 автомобилей. Время ожидания в колоне машин составляло почти шесть часов. На мосту действовали повышенные меры безопасности со 100-процентным досмотром.