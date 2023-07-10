Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1,3 тыс. машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края образовалась пробка из 1310 автомобилей. Время ожидания в колоне машин составляет почти шесть часов. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в Telegram-канале пресс-службы моста.

«В очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания — около шести часов. Со стороны Керчи затруднений нет», — говорится в сообщении.

На мосту действуют повышенные меры безопасности со 100-процентным досмотром.

Днем ранее сообщили, что на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась многокилометровая пробка.

По сообщению от 9 июля, со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост скопилось 400 автомобилей. Время ожидания составляло более полутора часов. При этом по направлению из Крыма на Кубань заторов на Крымском мосту не наблюдалось.

В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. В некоторые дни длина пробки составляла 4 км, а время ожидания — до двух часов.

4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.