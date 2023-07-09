«Известия» показали возникшую на Крымском мосту пробку со стороны Керчи

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась многокилометровая пробка. Соответствующие кадры, демонстрирующие обстановку на дороге, появились в распоряжении «Известий» в воскресенье, 9 июля.

«Это выезд из Керчи. Начало «Тавриды». Развилка на мост и Феодосию. Пробка заняла весь автоподход и растягивается уже на трассу, около 7–8 км», — рассказал источник «Известий».

Ранее в этот же день сообщалось, что со стороны Краснодарского края перед въездом на Крымский мост скопилось 400 автомобилей. Время ожидания составляло более полутора часов. При этом по направлению из Крыма на Кубань заторов на Крымском мосту не наблюдалось.

В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. В некоторые дни длина пробки составляла 4 км, а время ожидания — до двух часов.

4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.