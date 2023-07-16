Время ожидания в пробке у Крымского моста увеличилось до четырех часов

Проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани ждут 1200 автомобилей. Об этом 16 июля сообщил Telegram-канал, освещающий ситуацию на подходах к мосту.

Сейчас время ожидания составляет около четырех часов.

«9:00. В очереди со стороны Тамани находятся 1200 транспортных средств. <…> Со стороны Керчи затруднений нет», — говорится в сообщении.

14 июля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил об увеличении количества постов досмотра на мосту. Он также добавил, что организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди.

4 июля президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.

В тот же день пресс-служба Министерства транспорта РФ сообщила, что при въезде на Крымский мост действуют повышенные меры безопасности с полным досмотром транспорта и багажа. Процедура похожа на процесс досмотра в аэропорту. Водителям напомнили, что движение на автоподходе регулируют сотрудники ГИБДД. Легковые автомобили должны передвигаться по левой полосе, в то время как правая предназначена для автобусов, экстренных служб и волонтеров.