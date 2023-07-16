Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии заявили о намерении НАТО привести Украину к поражению
Общество
Жители ЛНР пытаются своими силами отреставрировать старинный храм в Меловатке
Мир
Kyodo заявило о недоверии 80% жителей Японии к решению сбросить воду с «Фукусимы-1»
Армия
Путин заявил об отсутствии успеха у Украины в ходе контрнаступления
Происшествия
Мусор загорелся на площади 3 тыс. кв. м в Астраханской области
Мир
Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга сердечного ритма
Мир
В ВМС Турции заявили об усилении давления НАТО на Анкару из-за Конвенции Монтре
Армия
Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику
Мир
Bloomberg назвал июнь самым жарким месяцем в Европе за всю историю наблюдений
Мир
Пушков заявил об отсутствии у США стратегической осмысленности
Мир
Во Львовской области снесли еще один советский памятник
Мир
В Польше назвали политическим уроком отказ Киеву в членстве в НАТО
Мир
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя

Путин заявил о выполнении европейскими политиками указаний США

Путин: европейские политики делают всё, что им ни скажут из-за океана
0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин с иронией прокомментировал действия политиков Европы, которые полностью зависят от решений США. Так, глава государства ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1». Видео опубликовано в Telegram-канале ведущего.

«Знаете, иногда мне кажется, что, чего им ни скажут из-за океана, они все делают. Если им завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?» — прокомментировал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что и в этом деле «они потерпят фиаско». По словам Путина, в таком случае Соединенные Штаты «вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности».

Однополярное расстройство: в США вновь набирают силу изоляционистские идеи
В Америке всё чаще вспоминают о доктрине Монро и о том, как она может быть применена сегодня

В России неоднократно отмечали попытки США сохранить доминирование на мировой арене и беспрепятственность этому других государств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта заявил, что движение к многополярности в мире ускорилось и страна находится на острие этого процесса. По его словам, РФ сегодня борется за право выбирать собственный путь, исходя из своих национальных интересов и действуя на благо своего народа.

Кроме того, в других странах также отмечали проявление гегемонии в Соединенных Штатах.

Так, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что проявления превосходства, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

Еще в январе этого года Путин заявлял, что политические элиты европейских государств часто обслуживают интересы третьих стран, а не собственные.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023