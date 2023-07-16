Путин заявил о выполнении европейскими политиками указаний США

Президент РФ Владимир Путин с иронией прокомментировал действия политиков Европы, которые полностью зависят от решений США. Так, глава государства ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1». Видео опубликовано в Telegram-канале ведущего.

«Знаете, иногда мне кажется, что, чего им ни скажут из-за океана, они все делают. Если им завтра скажут: «Мы решили всех вас повесить», то они, потупив взгляд и удивляясь своей дерзости, зададут только один вопрос: «Можно ли это сделать на веревках национального производства?» — прокомментировал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что и в этом деле «они потерпят фиаско». По словам Путина, в таком случае Соединенные Штаты «вряд ли откажутся от такого крупного заказа для своей текстильной промышленности».

В России неоднократно отмечали попытки США сохранить доминирование на мировой арене и беспрепятственность этому других государств.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта заявил, что движение к многополярности в мире ускорилось и страна находится на острие этого процесса. По его словам, РФ сегодня борется за право выбирать собственный путь, исходя из своих национальных интересов и действуя на благо своего народа.

Кроме того, в других странах также отмечали проявление гегемонии в Соединенных Штатах.

Так, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что проявления превосходства, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

Еще в январе этого года Путин заявлял, что политические элиты европейских государств часто обслуживают интересы третьих стран, а не собственные.