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Путин указал на обслуживание политическими элитами Европы интересов третьих стран

Путин: политические элиты Европы часто обслуживают не свои интересы, а третьих стран
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Политические элиты европейских стран часто обслуживают интересы третьих стран, а не собственные. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 25 января, на встрече со студентами при посещении кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

«У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно. И несмотря ни на какие <...> события, которые в мире происходят, их мнение в отношении нашей страны не меняется, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейских. Эти элиты часто обсуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стра», — сказал он.

Российский лидер добавил, что переосмысление всё равно происходит.

В этот же день Путин отметил, что, «несмотря на драматические события, которые происходят в мире», мнения людей в отношении России не меняются.

Путин заявил, что Россия не будет отказываться от мировой культуры в отличие от Запада, который отменяет российского композитора Петра Чайковского и других деятелей культуры. Он также добавил, что РФ рождалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. В связи с этим тема культурного многообразия является для россиян близкой, она, как выразился президент РФ, впитывается ими «с молоком матери».

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