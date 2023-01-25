Путин заявил о независимости мнения простых людей на Западе от политической ситуации

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него сохраняются добрые отношения с простыми людьми из западных стран, чье мнение остается неизменным, несмотря на политическую конъюнктуру. Об этом он рассказал в среду, 25 января, во время встречи со студентами МГУ по случаю Татьяниного дня.

«У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно», — отметил Путин.

По его словам, «несмотря на драматические события, которые происходят в мире», мнения этих людей в отношении России не меняются, в отличие от мнения политических элит некоторых стран, включая европейские.

Президент напомнил о том, что СССР выступил некогда как гарант конституции и нейтрального статуса Австрии и многие австрийцы, по его словам, «помнят и благодарны за это России — правопреемнице Советского Союза».

Ранее в этот же день Путин заявил, что Россия не будет отказываться от мировой культуры в отличие от Запада, который отменяет российского композитора Петра Чайковского и других деятелей культуры. Он также добавил, что РФ рождалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. В связи с этим тема культурного многообразия является для россиян близкой, она, как выразился президент РФ, впитывается ими «с молоком матери».

До этого, в начале декабря 2022 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о невозможности отмены русской культуры, так как она неподвластна евробюрократам. Он также выразил солидарность со всеми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с Россией, и добавил, что русские люди обогащают культурное пространство стран, в которых находятся.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

О начале спецоперации было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных.