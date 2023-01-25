Реклама
Прямой эфир
Мир
Финляндия, Португалия и Норвегия заявили о готовности поставить Киеву Leopard
Мир
Экс-президент Польши заявил об уникальном для ФРГ шансе «разобраться» с Россией
Политика
Колокольцев сравнил поведение Киева с предательством Иуды
Мир
Захарова обвинила ФРГ в развязывании войны против РФ после слов Бербок о танках
Мир
Финляндия выдала Турции лицензию на экспорт оборонной продукции
Политика
Колокольцев предрек танкам Leopard судьбу нацистских «Тигров» и «Пантер»
Происшествия
Три учебных заведения разрушены в Кременной в результате удара ВСУ из HIMARS
Мир
Первые танки Leopard могут поставить Украине через три месяца
Мир
Глава минобороны Бельгии предложит выделить Украине новый пакет помощи
Мир
CNN узнал о планах США объявить о передаче Киеву танков Abrams на этой неделе
Общество
Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем
Происшествия
Два человека пострадали в результате стрельбы в Махачкале

Путин заявил о независимости мнения простых людей на Западе от политической ситуации

Президент РФ заявил, что мнение о России простых людей на Западе не меняется, несмотря на политическую конъюнктуру
0
Фото: Официальный сайт президента РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у него сохраняются добрые отношения с простыми людьми из западных стран, чье мнение остается неизменным, несмотря на политическую конъюнктуру. Об этом он рассказал в среду, 25 января, во время встречи со студентами МГУ по случаю Татьяниного дня.

«Не верю ничему, что говорят по телевидению про Россию»
Французский композитор Владимир Косма — о промывании мозгов, «запрете» Чайковского и скрипичных уроках Пьеру Ришару

«У меня добрые отношения со многими простыми и не очень простыми австрийцами, и я знаю, что они относятся к нашей стране очень доброжелательно», — отметил Путин.

По его словам, «несмотря на драматические события, которые происходят в мире», мнения этих людей в отношении России не меняются, в отличие от мнения политических элит некоторых стран, включая европейские.

Президент напомнил о том, что СССР выступил некогда как гарант конституции и нейтрального статуса Австрии и многие австрийцы, по его словам, «помнят и благодарны за это России — правопреемнице Советского Союза».

Ранее в этот же день Путин заявил, что Россия не будет отказываться от мировой культуры в отличие от Запада, который отменяет российского композитора Петра Чайковского и других деятелей культуры. Он также добавил, что РФ рождалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. В связи с этим тема культурного многообразия является для россиян близкой, она, как выразился президент РФ, впитывается ими «с молоком матери».

До этого, в начале декабря 2022 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о невозможности отмены русской культуры, так как она неподвластна евробюрократам. Он также выразил солидарность со всеми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с Россией, и добавил, что русские люди обогащают культурное пространство стран, в которых находятся.

Попытки отмены русской культуры в странах Запада начались на фоне проводимой Россией специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Параллельно с антироссийскими санкциями страны коллективного Запада стали отменять гастроли российских музыкантов, выставки, проекты с участием российских деятелей искусства.

О начале спецоперации было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023