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Путин заявил об отсутствии успеха у Украины в ходе контрнаступления

Путин заявил, что Украина не добилась успехов за всё время контрнаступления
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Все попытки Украины прорвать оборону российских сил не увенчались успехом за всё время контрнаступления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент из которой опубликовал 16 июля в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Российский лидер констатировал, что противник успеха не имеет. Он также указал, что положительно оценивает ход специальной военной операции.

«Войска наши ведут себя героически. Неожиданно для противника на некоторых участках и в наступление сами переходят, забирают наиболее выгодные позиции, там, высотки и так далее», — заметил Путин.

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Ранее, 11 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы в ходе СВО продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, значительно снижая наступательный потенциал противника.

В середине июня Путин также сообщал, что российские силы уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники. По словам главы государства, на тот момент было уничтожено 218 танков и 418 бронированных машин. Путин отметил, что не сомневается, что ликвидация переданной западными странами Киеву бронетехники продолжится.

Также президент России спрогнозировал, что Украина скоро может остаться без собственной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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