ВС РФ уничтожили склады боеприпасов украинской армии в Запорожской области

Российские войска уничтожили склады боеприпасов украинской армии в районе Малой Токмачки и Орехова Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 16 июля.

Также схрон боеприпасов был ликвидирован в Херсонской области. Он принадлежал 126-й бригаде теробороны Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, в Луганской Народной Республике и Харьковской области российскими силами были пресечены действия украинских диверсионно-разведывательных групп.

«На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Берестовое Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп», — уточнили в ведомстве.

Как добавил Конашенков, за прошедшие сутки Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили 89 артиллерийских подразделений украинской армии в 124 районах.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российская авиация совершила более 40 вылетов и нанесла удары по складу боеприпасов украинской армии и восьми районам сосредоточения живой силы противника. Кроме того, по словам Савчука, в ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие уничтожили гаубицу Д-30 и два расчета 120-миллиметрового миномета ВСУ.

Также днем ранее, 15 июля, Минобороны России опубликовало кадры уничтожения российскими военными бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах видно, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, обнаруживший двигающийся бронеавтомобиль противника, уничтожил его ударом управляемой ракеты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».