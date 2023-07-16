В Польше назвали политическим уроком отказ Киеву в членстве в НАТО

Из-за отказа стран НАТО принимать Украину в альянс Киев ждут тяжелые времена. Об этом заявил обозреватель польской газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа в материале от 14 июля.

Вместе с тем такое решение стран Запада преподало президенту Украины Владимиру Зеленскому политический урок о том, что не любой запрос Киева будет удовлетворен. Даже если это требование является самым важным из всего перечня.

«Джо Байден явно дал ему (Зеленскому. — Ред.) по носу в Вильнюсе, указав, что НАТО не заинтересовано в том, чтобы продолжать присоединение воюющей страны. Украинский президент это прекрасно понимал, поэтому на второй день сменил тон, но саммит поставил его в сложную ситуацию», — указано в статье.

Так, отказ принимать Украину в состав оборонного блока до окончания конфликта с Россией означает проигрыш Зеленского, считает Хработа.

При этом Россия намерена продолжать спецоперацию до достижения поставленных целей. «У нее есть ресурсы и идеология, так почему бы и нет», — отметил обозреватель.

В таком положении Зеленскому ничего не остается, как пойти на компромисс, пожертвовав частью территорий, резюмировано в материале.

По итогам саммита НАТО, который посетил украинский лидер 11 и 12 июля в Вильнюсе, Украина не получила четкого перечня условий для ускоренного вступления в альянс.

12 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса подтвердили право Украины вступить в него без необходимости выполнения плана действия для членства. Он отметил, что решение о присоединении Киева к блоку будет принято после окончания вооруженного конфликта.

Об этом же заявил 13 июля президент США. Он напомнил, что «никто не может вступить в НАТО во время боевых действий», так как это втянет в войну весь альянс.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России и, более того, не повысит защиту Киева.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.