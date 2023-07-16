Около 30 человек пострадали при взрыве на Тайване

Взрыв произошел во время ярмарки на Тайване, 28 человек получили ранения, среди них есть дети. Об этом 16 июля сообщает газета «Цзыю шибао».

По информации СМИ, взрыв произошел в ночь на 16 июля. В момент происшествия на ярмарке находилось около 20 тыс. человек. Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в районе скопления мусора у сцены. По словам организаторов, там хранились фейерверки.

По версии телеканала «Саньли», причиной взрыва стал взрыв одного из электрогенераторов.

Полиция устанавливает причины взрыва.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что в Китае погибли пять человек в результате взрыва в магазине фейерверков. Торговая лавка находится в центральной китайской провинции Хунань. Пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при запуске петард. Предварительное расследование установило, что магазин не имел лицензии на продажу фейерверков.