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Около 30 человек пострадали при взрыве на Тайване

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Фото: taiwan.huanqiu.com
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Взрыв произошел во время ярмарки на Тайване, 28 человек получили ранения, среди них есть дети. Об этом 16 июля сообщает газета «Цзыю шибао».

По информации СМИ, взрыв произошел в ночь на 16 июля. В момент происшествия на ярмарке находилось около 20 тыс. человек. Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в районе скопления мусора у сцены. По словам организаторов, там хранились фейерверки.

По версии телеканала «Саньли», причиной взрыва стал взрыв одного из электрогенераторов.

Полиция устанавливает причины взрыва.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что в Китае погибли пять человек в результате взрыва в магазине фейерверков. Торговая лавка находится в центральной китайской провинции Хунань. Пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при запуске петард. Предварительное расследование установило, что магазин не имел лицензии на продажу фейерверков.

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