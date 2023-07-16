В пробке на Крымский мост со стороны Кубани встала почти 1 тыс. автомобилей
В очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края выстроилась почти 1 тыс. автомобилей. Время ожидания составляет около трех часов, о чем стало известно утром 16 июля.
«7:00. В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи затруднений нет», — сказано в Telegram-канале с оперативной информацией о состоянии дорожного движения на мосту.
Число автомобилей существенно возросло с 20:00 15 июля. Их число колебалось в пределах 300–400. Утром субботы также отмечались затруднения при въезде. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае образовалась пробка из 304 автомобилей.
14 июля министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил об увеличении количества постов досмотра на мосту. Он также добавил, что организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди.
4 июля президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу образовавшихся пробок. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы.