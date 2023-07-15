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У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин
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У Крымского моста со стороны Тамани образовалась пробка из 304 машин

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Фото: ТАСС/Роман Соколов
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На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани в Краснодарском крае утром в субботу, 15 июля, образовалась пробка из 304 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания — около часа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Керчи затруднений движения нет.

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До этого о большой пробке на Крымском мосту со стороны Краснодарского края сообщалось 10 июля. Тогда там скопилось 1310 автомобилей. Время ожидания в колоне машин составляло почти шесть часов. На мосту действовали повышенные меры безопасности со 100-процентным досмотром.

Позднее, 14 июля, министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил об увеличении количества постов досмотра на мосту. Он также добавил, что организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди.

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