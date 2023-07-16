Байден стал лидером среди кандидатов по сбору средств на предвыборную кампанию

Итоги II квартала по сбору пожертвований на предвыборную кампанию показали, что лидером оказался действующий американский президент Джо Байден. Его сборы составили $72 млн, сообщила 15 июля The Hill.

«Показатели сбора средств президентом Байденом более чем в два раза превышают показатели бывшего президента Трампа и любого другого кандидата, что обеспечивает ему значительный успех во II квартале и первые несколько месяцев его предвыборной кампании», — пишет газета.

Издание отмечает, что такие результаты впечатляют, особенно с учетом того, что опросы показывают, как избиратели протестуют против переизбрания Байдена. Предвыборный штаб главы Белого дома заявил, что располагает еще $77 млн наличных, которые были «накоплены демократом».

Бывший президент США Дональд Трамп является крупнейшим лидером Республиканской партии в квартале по сбору средств и в праймериз на данный момент. Сборы его кампании составили более $35 млн во II квартале, что в целом значительно больше, чем у любого другого кандидата от республиканцев.

Губернатор Флориды Рон Десантис собрал $20 млн на свою предвыборную кампанию, будучи кандидатом лишь формально в течение шести недель до окончания II квартала. Десантис — единственный кандидат в президенты от Республиканской партии, чей сбор средств близок к уровню Трампа.

Общий объем сбора средств претендента на пост президента от Демократической партии и активиста движения против вакцинации Роберта Ф. Кеннеди-младшего составил всего $6,3 млн.

26 июня телеканал CNN сообщил, что президент США Байден на праймериз 2024 года является безусловным фаворитом Демократической партии, а Дональд Трамп остается таковым для республиканцев. Вот только рекордное число американцев не хотят видеть в Белом доме ни того, ни другого.

10 июня Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку он с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.