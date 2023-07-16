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Байден стал лидером среди кандидатов по сбору средств на предвыборную кампанию

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Фото: Global Look Press/CNP/Jim LoScalzo
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Итоги II квартала по сбору пожертвований на предвыборную кампанию показали, что лидером оказался действующий американский президент Джо Байден. Его сборы составили $72 млн, сообщила 15 июля The Hill.

«Показатели сбора средств президентом Байденом более чем в два раза превышают показатели бывшего президента Трампа и любого другого кандидата, что обеспечивает ему значительный успех во II квартале и первые несколько месяцев его предвыборной кампании», — пишет газета.

Издание отмечает, что такие результаты впечатляют, особенно с учетом того, что опросы показывают, как избиратели протестуют против переизбрания Байдена. Предвыборный штаб главы Белого дома заявил, что располагает еще $77 млн наличных, которые были «накоплены демократом».

Бывший президент США Дональд Трамп является крупнейшим лидером Республиканской партии в квартале по сбору средств и в праймериз на данный момент. Сборы его кампании составили более $35 млн во II квартале, что в целом значительно больше, чем у любого другого кандидата от республиканцев.

Губернатор Флориды Рон Десантис собрал $20 млн на свою предвыборную кампанию, будучи кандидатом лишь формально в течение шести недель до окончания II квартала. Десантис — единственный кандидат в президенты от Республиканской партии, чей сбор средств близок к уровню Трампа.

Общий объем сбора средств претендента на пост президента от Демократической партии и активиста движения против вакцинации Роберта Ф. Кеннеди-младшего составил всего $6,3 млн.

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26 июня телеканал CNN сообщил, что президент США Байден на праймериз 2024 года является безусловным фаворитом Демократической партии, а Дональд Трамп остается таковым для республиканцев. Вот только рекордное число американцев не хотят видеть в Белом доме ни того, ни другого.

10 июня Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку он с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

22 апреля газета The New York Times сообщила, что не более 47% избирателей-демократов хотели бы видеть имя Байдена в избирательном бюллетене, так как он будет слишком стар, чтобы эффективно руководить страной в ходе второго президентского срока.

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