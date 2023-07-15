Глава минобороны Британии Уоллес подтвердил намерение покинуть свой пост осенью

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Times 15 июля заявил, что покинет свой пост текущей осенью и уйдет из политики.

«Я не буду участвовать в следующих выборах (состоятся до конца 2024 года. — Ред.)», — отметил он, подчеркнув, что будет оставаться рядовым депутатом до их проведения.

Уоллес также сообщил, что проинформировал премьер-министра Великобритании Риши Сунака о своем решении еще 16 июня. Изначально он намеревался сделать публичное объявление о своих планах позднее текущем летом, однако был вынужден сдвинуть сроки заявления из-за утечки информации из правительства.

По данным издания, действующий глава британского минобороны покинет кабинет при следующих перестановках, которые ожидаются в сентябре.

Ранее в этот день The Times сообщила, что Бен Уоллес рассматривает возможность ухода из правительства в контексте осенних перестановок после четырех лет на посту министра обороны. В материале отмечалось, что действующий премьер-министр Великобритании готовится перестроить команду министров, поскольку таким образом он пытается «перезагрузить» свое правительство после непростого начала пребывания на посту.

Ранее, в начале июня, газета Telegraph писала, что Сунак пытался пролоббировать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО. При этом сам Уоллес отказался от этого, а американский президент Джо Байден лично отверг его кандидатуру.

Уоллес является министром обороны Великобритании с 2019 года.