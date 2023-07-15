Times узнала о намерении министра обороны Британии Уоллеса уйти в отставку осенью

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассматривает возможность ухода из правительства в результате осенних перестановок после четырех лет на посту главы военного ведомства, сообщила 14 июля The Times.

По данным издания, премьер-министр Риши Сунак готовится перестроить команду министров и «перезагрузить свое правительство перед следующими выборами» после непростого начала пребывания на посту. В свою очередь, 53-летний Уоллес считает, что его время на посту министра обороны подходит к концу, и рассматривает перспективы ухода из правительства.

Бен Уоллес занимал пост министра обороны при трех премьер-министрах и помогал формировать реакцию Великобритании на ряд военных кризисов в мире, в том числе на украинский конфликт.

Был момент, когда Сунак пытался пролоббировать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО. Но и сам Уоллес отказался от этого, и американский президент Джо Байден лично отверг его кандидатуру.

12 июля в ходе выступления на публичном форуме НАТО в Вильнюсе Бен Уоллес заявил, что Украине стоит хоть немного поблагодарить страны Запада за поставки необходимого вооружения украинской армии. Он напомнил, что ради помощи Киеву страны порой отказываются от собственных запасов оружия.