Путин поздравил победителей ралли «Шелковый путь»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей мероприятия, посвященного завершению Международного ралли «Шелковый путь» и заявил, что оно прочно вошло в календарь престижных международных автогонок. Поздравительная телеграмма опубликована 15 июля на сайте Кремля.

«Эти соревнования прочно вошли в календарь престижных международных автогонок. Они объединяют известные команды, именитых пилотов и начинающих профессионалов из разных стран, способствуют продвижению и популяризации автомобильного спорта», — говорится в сообщении.

Президент также поблагодарил организаторов мероприятия, поздравил победителей и участников гонок, отметив их высокое мастерство.

В свою очередь министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что «Шелковый путь» является не только спортивным мероприятием, но и огромным международным проектом, демонстрирующим гостеприимство РФ.

Победителем в общем зачете среди багги стал Сергей Карякин из команды Snag Racing. Вторым стал Роман Русинов, третьим — Алексей Черкесов. Все призеры выступали на Can-Am.

Победительницей девятого этапа ралли стала Анастасия Нифонтова (G-Drive Racing) на Can-Am, прошедшая дистанцию за один час 31 минуту 14 секунд.

В зачете грузовиков победу одержал экипаж белорусской команды «МАЗ‑СПОРТавто» Сергея Вязовича. Вторым стал Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»), третьим — Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»).

По словам Вязовича, неудачный прошлый год помог сделать нужные выводы, настроиться психологически и с успехом пройти всю гонку.

Ралли «Шелковый путь» проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году крупнейшая гонка Евразии проходила по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Марафон объединил 13 регионов России.