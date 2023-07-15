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Лидер «МАЗ‑СПОРТавто» Вязович рассказал о победе в ралли «Шелковый путь»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Пилот и руководитель белорусской команды «МАЗ‑СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, что дорога к победе в зачете ралли «Шелковый путь» заняла долгие 13 лет. Как отметил 15 июля корреспондент «Известий» Олег Барышев, команда после неудачного раза в прошлом году вернулась, чтобы исправить ошибки.

Экипаж Вязовича одержал победу в зачете грузовиков. Вторым стал Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»), третьим — Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»).

«МАЗ первый раз принял участие в 2010 году, и сегодня мы стали наконец-то победителями этой сложнейшей гонки, в сложнейших погодных условиях», — рассказал Вязович.

По его словам, команда выбрала нетрадиционную тактику и пошла в атаку, а в процессе гонки было отличное сцепление со скользкой дорогой, несмотря на дождь. Вязович также отметил, что неудачный прошлый год помог сделать нужные выводы, настроиться психологически и успешно пройти всю гонку.

«Тот год мы со старта до финиша испытывали технические проблемы <...> и в этом году мы показали ровную, чистую езду, противоположную прошлому году, и это привело к успеху», — констатировал он.

Пилот «КАМАЗ-мастер» Каргинов, в свою очередь, отметил, что в борьбе нельзя расслабляться до последних метров. Он также подчеркнул, что последний день гонки стал самым запоминающимся.

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По итогам заключительного девятого этапа ралли «Шелковый путь», победителем в общем зачете среди багги стал Сергей Карякин из команды Snag Racing. Первое место в зачете багги заняла гонщица Анастасия Нифонтова из G-Drive Racing. Она прошла дистанцию завершающего заезда за один час 31 минуту 14 секунд. Серебро в зачете взял Карякин, а бронзу — Роман Русинов.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году проходила по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Марафон объединил 13 регионов России. Гонка торжественно завершится 15 июля в Москве.

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