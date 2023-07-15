Гонщик Карякин стал победителем «Шелкового пути» среди багги

По итогам заключительного, девятого этапа ралли «Шелковый путь», который прошел 15 июля, победителем в общем зачете среди багги стал Сергей Карякин из команды Snag Racing. Марафон завершился маршрутом Липецк – Москва, участники преодолели 118 км.

Первое место в зачете багги заняла гонщица Анастасия Нифонтова из G-Drive Racing. Она прошла дистанцию завершающего заезда за один час 31 минуту 14 секунд. Серебро в зачете взял Карякин, а бронзу — Роман Русинов. Однако Карякин победил в общем зачете, благодаря тому, что прошел всю дистанцию марафона за 25 часов 51 минуту 30 секунд.

Среди внедорожников (Т1) золото завоевал Андрей Рудской из «НГ-Энерго». Он же стал первым в общем зачете со временем 25 часов 28 минут и семь секунд.

В восьмом туре ралли в зачете грузовиков победил водитель экипажа «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Маршрут проходил по направлению Волгоград – Липецк. Второе место в заезде занял Андрей Каргинов. Бронзу по итогам гонки завоевал Сергей Вязович. Среди внедорожников (Т1) первым пришел Рудской. В зачете серийных внедорожников (Т2) лидером стал Антон Мельников на Toyota LC 200 команды «Подмосковье». Среди мотовездеходов золото взял Дмитрий Мордкович из Team Maria Oparina.

Гонка торжественно завершится в субботу, 15 июля, в Москве.

Крупнейшая гонка Евразии в этом году прошла по маршруту длиной 5228 км, из которых 2278 — скоростные участки. Марафон объединил 13 регионов России.

Церемония открытия «Шелкового пути» прошла 6 июля на площади Тысячелетия у стен Казанского кремля. В мероприятии приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин и глава МИД России Сергей Лавров.