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Военный РФ притворился украинцем и взял в плен трех бойцов ВСУ под Кременной

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Российский пехотинец с позывным Тапок взял в плен трех военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе штурма опорного пункта под Кременной. Он выдал себя за их сослуживца и общался с ними на украинском языке. Об этом 15 июля сообщил командир штурмового отряда с позывным Рубеж.

«В одну из ночей мы [с Тапком] пошли на штурм опорника (опорного пункта. — Ред.). А он подносил боекомплект товарищам и в ночи проскочил уже занятый опорник и залез в опорник с противником. Проявил смекалку, начал разговаривать с ними на украинском, сказал им: «Пацаны, нужно бежать, сейчас будет штурм». Они послушались, вышли с опорника», — сказал Рубеж в беседе с ТАСС.

После этого, по словам командира, Тапок приказал украинским солдатам лечь и отбросить оружие. В общей сложности военнослужащий взял в плен трех бойцов ВСУ. Его наградили орденом Мужества.

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В то же время стало известно о том, что на сватовском и краснолиманском направлениях российские военные отразили девять атак с украинской стороны. Врагу было нанесено огневое поражение.

Днем ранее начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев рассказал о пресечении попытки наступления ВСУ под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) спецназом группировки «Юг». В плен были взяты двое украинских военных. По информации Астафьева, в ходе боя огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была пресечена.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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