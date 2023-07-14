Спецназ группировки «Юг» сорвал атаку ВСУ и взял пленных под Клещеевкой

Попытка наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) была пресечена спецназом группировки «Юг». В плен были взяты двое украинских военных, сообщил 14 июля начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Разведывательным соединением подразделения спецназа южной группировки войск вскрыта попытка выдвижения в направлении Клещеевки группировки противника из состава 711-й штурмовой роты пограничного отряда Украины», — приводит его слова «РИА Новости».

По данным Астафьева, в ходе боя огнем артиллерии соединений 3-го армейского корпуса Южного военного округа попытка прорыва украинских штурмовиков была пресечена. Двое украинских военных были взяты в плен, основная часть атакующих — уничтожена.

Днем ранее, 13 июля, Астафьев сообщал, что военнослужащие группировки войск «Юг» отразили восемь атак ВСУ на двух направлениях в зоне спецоперации. Он отметил, что российская авиация нанесла по противнику удары с воздуха в районе Богдановки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.