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Военнослужащие группировки «Юг» отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Военнослужащие группировки войск «Юг» отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях в зоне спецоперации. Об этом в четверг, 13 июля, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили восемь атак штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — рассказал он.

Астафьев отметил, что российская авиация нанесла по противнику удары с воздуха в районе Богдановки. Кроме того, по его словам, в районах Ягодного и Авдеевки экипажи тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» поразили взводно-опорные пункты и скопления живой силы ВСУ.

Помимо этого, артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) одним ударом уничтожили склад с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) противника.

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Ранее, 12 июля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на донецком направлении группировка «Юг», авиация и артиллерия РФ отразили 30 атак ВСУ. За сутки ВС РФ уничтожили более 240 украинских военнослужащих, а также свыше 20 единиц боевой техники.

В этот же день ВСУ предприняли попытку контрнаступления на угледарском направлении, но ее остановило наше подразделение. Ожесточенный бой добровольцев 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) за ключевую лесополосу в районе Угледара шел 40 минут. Выжившие боевики пятились назад, а российские военнослужащие переходили в стремительную атаку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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