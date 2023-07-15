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Yonhap сообщило о гибели семи человек в Южной Корее из-за проливных дождей

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Фото: REUTERS/Yonhap
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В Южной Корее по меньшей мере семь человек погибли в результате проливных дождей, тысячи были вынуждены покинуть свои дома по всей стране. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на власти страны в субботу, 15 июля.

Уточняется, что два человека погибли в результате обрушения здания, вызванного оползнем в городе Нонсан, еще один житель Южной Кореи погиб в результате оползня в центральном городе Седжон, а из-за обрушения жилых домов погибли три человека в юго-восточном округе Йонджу и центральном округе Чхонъян. В центральном городе Чхонджу автомобиль попал под оползень, в результате чего погиб один человек.

Центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями и мерами безопасности также сообщил, что три человека пропали без вести, еще семеро получили ранения, передает агентство.

Добавляется, что около 6 тыс. 400 жителей центрального округа Гесан были эвакуированы из-за размыва плотины Гесан, вызванного дождями.

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Ранее, 13 июля, в горах в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором произошли наводнения из-за продолжающихся несколько дней подряд ливней, оказались заблокированы 15 российских туристов. Полиция штата сообщала, что застрявших туристов начали эвакуировать. Известно, что в результате мощных дождей погибли 145 человек.

9–10 июля непогода обрушилась на Сочи. В городе улицы оказались подтопленными из-за сильных ливней. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в микрорайоне Хоста в Сочи из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.

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