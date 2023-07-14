В США указали на слабую помощь кассетных бомб в провальном контрнаступлении Киева

Официальные лица США и военные аналитики предупреждают, что кассетные боеприпасы американского производства не сразу помогут Украине в ее слабеющем контрнаступлении. Как заявили представители Пентагона, сотни тысяч единиц оружия уже прибыли в страну с военных складов США в Европе, но их влияние на ситуацию пока не ясно, пишет 14 июля The New York Times.

По словам старшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб в Лондоне Джека Уотлинга, который совершил несколько поездок на Украину, «масштаб эффекта будет скромным».

«Это сделает украинскую артиллерию немного более смертоносной. Реальный эффект будет ощущаться позже в этом году, когда у Украины будет значительно больше боеприпасов», — сказал он.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Х. Каль признал, что панацеей не является ни одно оружие или боеприпас, но заметил, что кассетные боеприпасы позволят Украине «поддерживать артиллерийский бой в обозримом будущем».

На прошлой неделе американский президент Джо Байден заявил, что лишение Украины оружия из-за острой нехватки боеприпасов, равносильно тому, чтобы оставить ее беззащитной. Он назвал поставки кассетных боеприпасов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

О бесполезности поставок Западом кассетных боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) 13 июля заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналу «Международная жизнь». Она отметила, что решение Вашингтона шокировало мир и даже в Соединенных Штатах не многие поддержали это решение.

12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное использование Украиной кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Однако какими они будут, по его словам, решать Минобороны РФ.

11 июля город Токмак Запорожской области уже был обстрелян кассетными боеприпасами. Попадания зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.