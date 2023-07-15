«У нас эйджизм не только в обществе, но и в головах самих пожилых людей»
Недопустимо считать боль, потерю памяти и слабость нормальными спутниками старости — качество жизни должно оставаться хорошим, а недомогания обязательно нужно лечить, рассказала в интервью «Известиям» главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. В России старшее поколение склонно смириться с потерей здоровья, и это проблема. Хотя в стране становится всё больше гериатров — врачей, специализирующихся именно на возрастных пациентах. К ним надо обращаться, если у пожилого человека много заболеваний и ему выписали кучу лекарств. Или если у него очень большой возраст. Сейчас почти 80% людей старше 80 лет живут с болью различной локализации. Так быть не должно.
Молодая специальность
— Россияне пенсионного возраста любят проводить лето на даче. Насколько полезна эта традиция?
— Жизнь за городом, работа на даче положительно влияют на здоровье пожилых людей: увеличивается физическая активность, пребывание на свежем воздухе, а это является доказанным фактором здорового долголетия. Однако важно помнить о некоторых деталях. Необходимо чередовать физическую активность с отдыхом, избегать перегрева в жаркие дни, пить достаточно жидкости. Кроме того, людям с хроническими заболеваниями нельзя забывать о соблюдении рекомендаций врача, продолжать прием лекарств.
— На даче, как правило, носят обувь попроще, и жизнь в загородном домике часто менее комфортная. Увеличивается ли число травм?
— Риск падений и переломов — это проблема пожилого возраста. Падениям способствуют, например, и нарушение зрения, и головокружение, и патология суставов, есть и другие факторы. Травму можно получить и на даче, и в городе, а безопасная среда (поручни в санузлах, нескользкие коврики, удобный доступ к включению источника света и так далее), удобная обувь, правильно подобранные очки, трость при необходимости — важнейшие факторы профилактики травматизма в пожилом возрасте.
Риск падений и переломов — это проблема пожилого возраста
— В стране активно открываются гериатрические центры. Каков сейчас охват населения гериатрами?
— С 2016 года в России создается инфраструктура гериатрической помощи. Уже открыты 83 гериатрических центра, 7761 гериатрическая койка в многопрофильных стационарах, 1415 гериатрических кабинетов в поликлиниках. Однако помощь пожилым людям могут оказывать в любом медучреждении. Сейчас практически каждый врач обладает навыками работы с такими пациентами.
— Сколько гериатров работает в России?
— Сейчас трудоустроено 1660 специалистов. Нам предстоит подготовить еще 338 врачей. Для сравнения: в 2017 году у нас на всю Россию был 221 специалист.
— То есть больше половины пути пройдено?
— Да, фактически мы уже обучили большую часть гериатров. Есть два пути: четыре месяца первичной переподготовки — это переобучение терапевтов, врачей общей практики; с 2020 года появилась возможность прохождения двухлетней ординатуры по гериатрии после завершения учебы в медицинском вузе. Обучение в ординатуре прошло уже более 300 специалистов.
Пожилая женщина в региональной поликлинике
— Регионы жалуются, что сложно удержать врачей — они уезжают туда, где больше заработок. Что происходит в вашей службе?
— Действительно, гериатрия — сложная специальность, затраты на лечение пожилого пациента выше, поэтому предусмотрен так называемый повышающий коэффициент при оплате в системе ОМС. И это понятно, ведь пожилой пациент, как правило, имеет множество болезней, диагностический и лечебный процесс требует больше времени и средств.
— Какая мотивация может быть в работе с пожилыми людьми — они ведь не молодеют, их трудно вылечить. Насколько охотно молодежь выбирает эту профессию?
— Гериатрия — это очень интересная и самая молодая специальность в мире, которая требует энциклопедических знаний в области терапии, кардиологии, психиатрии, эндокринологии, во многих областях медицины. Гериатр не только лечит болезни, он еще может определить биологический возраст человека и оценить процессы старения. Важны и социальные проблемы пациента: с кем он живет, выходит ли на улицу, имеет ли круг общения. У гериатра комплексный взгляд на проблемы здоровья пожилого человека. Кроме того, заболевания у них часто текут атипично или скрыто. Каждый раз работа с пациентом — как детектив: расследование этап за этапом. Это очень интересно для тех, кто пошел в профессию по призванию.
— Молодежь это понимает?
— Да. Сегодня в нашу специальность приходит много молодых специалистов.
— В каких регионах хуже всего с гериатрами?
— Есть регионы, которые обеспечены кадрами полностью. Это, например, Санкт-Петербург, Новгородская область, Дагестан, Ингушетия. Есть регионы, где в настоящее время гериатрическая служба не укомплектована кадрами полностью и идет процесс подготовки специалистов.
Старение без боли
— В каком состоянии у нас сейчас пожилое население?
— Пожилой возраст сопряжен с наличием множества хронических заболеваний, и наша популяция пожилых людей ничем не отличается от популяции в других странах. Именно со старением населения в мире связывают эпидемию таких хронических неинфекционных заболеваний, как сердечная недостаточность, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и другие. По данным наших эпидемиологических исследований, например, артериальная гипертония выявляется почти у 80% людей в возрасте старше 80 лет, 20% людей этого возраста имеют сахарный диабет, нарушения памяти встречаются у половины людей старше 85 лет, недержание мочи есть у каждого третьего в возрасте 65–75 лет, почти у каждого второго старше 75 лет. Почти 80% людей старше 80 лет живут с болью различной локализации.
Самая распространенная гериатрическая проблема — синдром «хрупкости», который характеризуется слабостью, снижением веса, медленной ходьбой, плохой памятью, трудностями с самообслуживанием. Он встречается у 7% людей 65–75 лет, у 15% людей 75–85 и у каждого третьего старше 85 лет. Что это значит? Что после 85 лет треть пациентов нуждается в посторонней помощи.
У пожилых людей часто наблюдается синдром «хрупкости»
— А какие проблемы на первом месте именно у российского старшего поколения?
— Есть одна важная российская особенность — эйджизм, то есть дискриминация по возрасту. Причем, что интересно, у нас эйджизм не только в обществе, но и в головах именно самих пожилых людей. Вместо того чтобы пойти к врачу, они очень часто говорят: болит, слабость, плохая память потому, что я старый, так и должно быть.
В этом смысле в медицине очень много изменилось. Сегодня мы не считаем продвинутый возраст противопоказанием для самых современных видов медицинской помощи. Растет количество высокотехнологичных вмешательств людям в возрасте. Более того, сейчас почти 55% высокотехнологичных операций делается именно пациентам старше 60 лет. Это, например, операция по поводу катаракты, стентирование сосудов, имплантация суставов и многие другие. Сейчас мы знаем, как подготовить пациента очень продвинутого возраста к операции, как реабилитировать его после вмешательства. В нашем центре недавно было успешно выполнено протезирование тазобедренного сустава 96-летней женщине.
Надо запомнить, что старение — это не обязательно болезнь, боль, снижение качества жизни, потеря автономности, отсутствие интереса к жизни. И не нужно думать, что, если у тебя нарушилась память в 80 лет, не надо обратиться к врачу. Надо. Не должно так быть. Здоровое старение без боли, нарушения памяти, снижения физической активности, без депрессии возможно.
— Зачем идти к гериатру? Может, лучше обратиться с проблемой к узкому специалисту?
— К гериатрам направляют пациентов со множеством болезней и так называемых гериатрических синдромов, а также людей очень продвинутого возраста — 80–90 лет и старше.
Представьте себе, что у человека не одна болезнь, а четыре-пять и более. Каждую из них надо лечить. В ряде случаев это требует очень большого объема обследований и лекарств. Гериатр определяет самую главную проблему и разрабатывает индивидуальный план ведения пациента таким образом, чтобы минимизировать количество вмешательств, а также контролирует лечение, чтобы лекарства для лечения одного заболевания не ухудшили течение другого заболевания.
Каждый пятый пациент на приеме у гериатра имеет проблему полипрагмазии (одновременного приема пяти и более препаратов). Часто пожилые люди принимают лекарства, которые посоветовал принимать сосед или о которых он услышал по телевизору. Это вопрос, с которым должен справляться гериатр. Для этого необходимо уметь говорить с пожилым человеком и его родственниками, объяснить, в чем риск и польза от приема лекарств.
Выездная диспансеризация в пансионате для пожилых граждан
— Какие сейчас самые большие проблемы в организации медицинской помощи пожилым пациентам?
— Наше внимание сейчас направлено на профилактику. Профосмотры, диспансерное наблюдение — это инструменты, позволяющие предупредить болезнь или ее обострение. Сегодня в программу профилактических осмотров включены специальные блоки, которые касаются вопросов пожилого возраста. Проблема в том, чтобы убедить пожилого человека пройти профилактический осмотр, обратиться к врачу. А ведь гериатрический подход позволяет существенно улучшить качество жизни.
Другой вопрос, который мы сейчас активно решаем, — проблема взаимодействия между системой здравоохранения и социальной помощью. Предположим, одинокий пациент выписывается из больницы после хирургического вмешательства. Нам нужно передать его в систему долговременного ухода. Механизмы этой передачи пока не отработаны, это еще предстоит сделать.