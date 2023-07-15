«У нас эйджизм не только в обществе, но и в головах самих пожилых людей»

Недопустимо считать боль, потерю памяти и слабость нормальными спутниками старости — качество жизни должно оставаться хорошим, а недомогания обязательно нужно лечить, рассказала в интервью «Известиям» главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева. В России старшее поколение склонно смириться с потерей здоровья, и это проблема. Хотя в стране становится всё больше гериатров — врачей, специализирующихся именно на возрастных пациентах. К ним надо обращаться, если у пожилого человека много заболеваний и ему выписали кучу лекарств. Или если у него очень большой возраст. Сейчас почти 80% людей старше 80 лет живут с болью различной локализации. Так быть не должно .

Молодая специальность

— Россияне пенсионного возраста любят проводить лето на даче. Насколько полезна эта традиция?

— Жизнь за городом, работа на даче положительно влияют на здоровье пожилых людей: увеличивается физическая активность, пребывание на свежем воздухе, а это является доказанным фактором здорового долголетия . Однако важно помнить о некоторых деталях. Необходимо чередовать физическую активность с отдыхом, избегать перегрева в жаркие дни, пить достаточно жидкости . Кроме того, людям с хроническими заболеваниями нельзя забывать о соблюдении рекомендаций врача , продолжать прием лекарств.

— На даче, как правило, носят обувь попроще, и жизнь в загородном домике часто менее комфортная. Увеличивается ли число травм?

— Риск падений и переломов — это проблема пожилого возраста . Падениям способствуют, например, и нарушение зрения, и головокружение, и патология суставов, есть и другие факторы. Травму можно получить и на даче, и в городе, а безопасная среда (поручни в санузлах, нескользкие коврики, удобный доступ к включению источника света и так далее), удобная обувь, правильно подобранные очки, трость при необходимости — важнейшие факторы профилактики травматизма в пожилом возрасте .

Риск падений и переломов — это проблема пожилого возраста Фото: Getty Images/izusek

— В стране активно открываются гериатрические центры. Каков сейчас охват населения гериатрами?

— С 2016 года в России создается инфраструктура гериатрической помощи. Уже открыты 83 гериатрических центра, 7761 гериатрическая койка в многопрофильных стационарах, 1415 гериатрических кабинетов в поликлиниках . Однако помощь пожилым людям могут оказывать в любом медучреждении. Сейчас практически каждый врач обладает навыками работы с такими пациентами .

— Сколько гериатров работает в России?

— Сейчас трудоустроено 1660 специалистов. Нам предстоит подготовить еще 338 врачей . Для сравнения: в 2017 году у нас на всю Россию был 221 специалист.

— То есть больше половины пути пройдено?

— Да, фактически мы уже обучили большую часть гериатров. Есть два пути: четыре месяца первичной переподготовки — это переобучение терапевтов, врачей общей практики; с 2020 года появилась возможность прохождения двухлетней ординатуры по гериатрии после завершения учебы в медицинском вузе . Обучение в ординатуре прошло уже более 300 специалистов.

Пожилая женщина в региональной поликлинике Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Регионы жалуются, что сложно удержать врачей — они уезжают туда, где больше заработок. Что происходит в вашей службе?

— Действительно, гериатрия — сложная специальность, затраты на лечение пожилого пациента выше, поэтому предусмотрен так называемый повышающий коэффициент при оплате в системе ОМС . И это понятно, ведь пожилой пациент, как правило, имеет множество болезней, диагностический и лечебный процесс требует больше времени и средств .

— Какая мотивация может быть в работе с пожилыми людьми — они ведь не молодеют, их трудно вылечить. Насколько охотно молодежь выбирает эту профессию?

— Гериатрия — это очень интересная и самая молодая специальность в мире, которая требует энциклопедических знаний в области терапии, кардиологии, психиатрии, эндокринологии, во многих областях медицины . Гериатр не только лечит болезни, он еще может определить биологический возраст человека и оценить процессы старения . Важны и социальные проблемы пациента: с кем он живет, выходит ли на улицу, имеет ли круг общения. У гериатра комплексный взгляд на проблемы здоровья пожилого человека . Кроме того, заболевания у них часто текут атипично или скрыто. Каждый раз работа с пациентом — как детектив: расследование этап за этапом. Это очень интересно для тех, кто пошел в профессию по призванию .

— Молодежь это понимает?

— Да. Сегодня в нашу специальность приходит много молодых специалистов.

— В каких регионах хуже всего с гериатрами?

— Есть регионы, которые обеспечены кадрами полностью. Это, например, Санкт-Петербург, Новгородская область, Дагестан, Ингушетия . Есть регионы, где в настоящее время гериатрическая служба не укомплектована кадрами полностью и идет процесс подготовки специалистов.

Старение без боли

— В каком состоянии у нас сейчас пожилое население?

— Пожилой возраст сопряжен с наличием множества хронических заболеваний , и наша популяция пожилых людей ничем не отличается от популяции в других странах. Именно со старением населения в мире связывают эпидемию таких хронических неинфекционных заболеваний, как сердечная недостаточность, сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и другие. По данным наших эпидемиологических исследований, например, артериальная гипертония выявляется почти у 80% людей в возрасте старше 80 лет, 20% людей этого возраста имеют сахарный диабет, нарушения памяти встречаются у половины людей старше 85 лет, недержание мочи есть у каждого третьего в возрасте 65–75 лет, почти у каждого второго старше 75 лет . Почти 80% людей старше 80 лет живут с болью различной локализации.

Самая распространенная гериатрическая проблема — синдром «хрупкости», который характеризуется слабостью, снижением веса, медленной ходьбой, плохой памятью, трудностями с самообслуживанием . Он встречается у 7% людей 65–75 лет, у 15% людей 75–85 и у каждого третьего старше 85 лет. Что это значит? Что после 85 лет треть пациентов нуждается в посторонней помощи .

У пожилых людей часто наблюдается синдром «хрупкости» Фото: Getty Images/ Richard Bailey

— А какие проблемы на первом месте именно у российского старшего поколения?

— Есть одна важная российская особенность — эйджизм, то есть дискриминация по возрасту. Причем, что интересно, у нас эйджизм не только в обществе, но и в головах именно самих пожилых людей . Вместо того чтобы пойти к врачу, они очень часто говорят: болит, слабость, плохая память потому, что я старый, так и должно быть .

В этом смысле в медицине очень много изменилось. Сегодня мы не считаем продвинутый возраст противопоказанием для самых современных видов медицинской помощи. Растет количество высокотехнологичных вмешательств людям в возрасте . Более того, сейчас почти 55% высокотехнологичных операций делается именно пациентам старше 60 лет. Это, например, операция по поводу катаракты, стентирование сосудов, имплантация суставов и многие другие. Сейчас мы знаем, как подготовить пациента очень продвинутого возраста к операции, как реабилитировать его после вмешательства. В нашем центре недавно было успешно выполнено протезирование тазобедренного сустава 96-летней женщине .

Надо запомнить, что старение — это не обязательно болезнь, боль, снижение качества жизни, потеря автономности, отсутствие интереса к жизни . И не нужно думать, что, если у тебя нарушилась память в 80 лет, не надо обратиться к врачу. Надо. Не должно так быть. Здоровое старение без боли, нарушения памяти, снижения физической активности, без депрессии возможно .

— Зачем идти к гериатру? Может, лучше обратиться с проблемой к узкому специалисту?

— К гериатрам направляют пациентов со множеством болезней и так называемых гериатрических синдромов, а также людей очень продвинутого возраста — 80–90 лет и старше .

Представьте себе, что у человека не одна болезнь, а четыре-пять и более. Каждую из них надо лечить. В ряде случаев это требует очень большого объема обследований и лекарств . Гериатр определяет самую главную проблему и разрабатывает индивидуальный план ведения пациента таким образом, чтобы минимизировать количество вмешательств, а также контролирует лечение , чтобы лекарства для лечения одного заболевания не ухудшили течение другого заболевания.

Каждый пятый пациент на приеме у гериатра имеет проблему полипрагмазии (одновременного приема пяти и более препаратов). Часто пожилые люди принимают лекарства, которые посоветовал принимать сосед или о которых он услышал по телевизору . Это вопрос, с которым должен справляться гериатр. Для этого необходимо уметь говорить с пожилым человеком и его родственниками, объяснить, в чем риск и польза от приема лекарств .

Выездная диспансеризация в пансионате для пожилых граждан Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Какие сейчас самые большие проблемы в организации медицинской помощи пожилым пациентам?

— Наше внимание сейчас направлено на профилактику. Профосмотры, диспансерное наблюдение — это инструменты, позволяющие предупредить болезнь или ее обострение . Сегодня в программу профилактических осмотров включены специальные блоки, которые касаются вопросов пожилого возраста. Проблема в том, чтобы убедить пожилого человека пройти профилактический осмотр, обратиться к врачу . А ведь гериатрический подход позволяет существенно улучшить качество жизни .