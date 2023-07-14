Помощница Краско сообщила о начавшихся у него галлюцинациях

У российского актера Ивана Краско начались галлюцинации. Об этом сообщила «Известиям» 14 июля его помощница Дарья Пашкова.

Известно, что 92-летнему Краско дают сильные лекарства, от которых его клонит в сон, и он начинает путать медиков со своей помощницей — всех называет ее именем.

Накануне актера доставили в реанимацию. По предварительным данным, у него проявились последствия инсульта. Врачи провели ему экстренную операцию.

По словам Пашковой, у Краско, предположительно, отказала левая часть тела. Она отметила, что у актера речь не нарушена и это является признаком того, что всё будет хорошо.

Ранее в этот день стало известно, что его состояние ухудшилось.