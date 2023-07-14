The Guardian признала российских теннисистов самыми обаятельными на Уимблдоне

Теннисисты из России стали самыми обаятельными участниками Уимблдона. Такое мнение 14 июля выразила газета The Guardian.

«Помимо успехов на соревнованиях россияне «олицетворяли очарование» и за пределами корта. [Даниил] Медведев, за которым закрепилась репутация вспыльчивого человека, был обаятелен со зрителями, [Андрей] Рублев был вежлив и добросовестно раздавал автографы, а [Мирра] Андреева краснела, когда ее спрашивали о явном восхищении Энди Марреем», — отметил автор статьи Пол Макиннес.

Он подчеркнул, что на лицах спортсменов из России и Республики Беларусь, которые вернулись на турнир после отстранения в прошлом году, было видно счастье, передает «Газета.Ru».

Медведев в этот день сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона. К этому моменту испанский спортсмен занимает верхнюю строчку в мировом рейтинге у мужчин.

В этот день стало известно, что в финале 27-летний Медведев в случае победы может выступить против спортсмена из Сербии Новака Джоковича, который в этот день выиграл у итальянца Янника Синнера.

Еще один российский теннисист — Андрей Рублев 9 июля вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема», где 11 июля проиграл Джоковичу.