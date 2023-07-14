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The Guardian признала российских теннисистов самыми обаятельными на Уимблдоне
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The Guardian признала российских теннисистов самыми обаятельными на Уимблдоне

The Guardian: российские теннисисты стали «чемпионами Уимблдона по обаянию»
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Фото: Global Look Press/Shaun Brooks
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Теннисисты из России стали самыми обаятельными участниками Уимблдона. Такое мнение 14 июля выразила газета The Guardian.

«Помимо успехов на соревнованиях россияне «олицетворяли очарование» и за пределами корта. [Даниил] Медведев, за которым закрепилась репутация вспыльчивого человека, был обаятелен со зрителями, [Андрей] Рублев был вежлив и добросовестно раздавал автографы, а [Мирра] Андреева краснела, когда ее спрашивали о явном восхищении Энди Марреем», — отметил автор статьи Пол Макиннес.

Он подчеркнул, что на лицах спортсменов из России и Республики Беларусь, которые вернулись на турнир после отстранения в прошлом году, было видно счастье, передает «Газета.Ru».

Медведев в этот день сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона. К этому моменту испанский спортсмен занимает верхнюю строчку в мировом рейтинге у мужчин.

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В этот день стало известно, что в финале 27-летний Медведев в случае победы может выступить против спортсмена из Сербии Новака Джоковича, который в этот день выиграл у итальянца Янника Синнера.

Еще один российский теннисист — Андрей Рублев 9 июля вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема», где 11 июля проиграл Джоковичу.

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