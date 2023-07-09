Реклама
Прямой эфир
Спорт
Россиянин Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона
Мир
Делегация во главе с Матвиенко прилетела в Китай
Мир
Экс-разведчик США рассказал о последнем предупреждении Запада Зеленскому
Мир
В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах президента
Мир
Экс-глава НАТО допустил принятие Украины в альянс по частям
Мир
В Италии появится первая улица в честь Берлускони
Мир
Зеленский признал недостаточно быстрые темпы контрнаступления ВСУ
Мир
Байден сообщил об отсутствии единства в НАТО по мгновенному приглашению Украины
Мир
Лавров указал главе МИД Турции на деструктивность поставок техники Украине
Спорт
Теннисистка Андреева в 16 лет вышла в 1/8 финала Уимблдона
Общество
Жителей Московского региона предупредили о рекордном похолодании
Мир
Глава МИД Франции заверила Украину в продолжении поддержки

Россиянин Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

0
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Теннисист из России Андрей Рублев выиграл матч у казахстанца Александра Бублика в четвертом круге Уимблдона.

Встреча длилась три часа 19 минут. Рублеву удалось завершить ее в пять сетов со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.

Впервые в карьере Рублев вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Во время этой игры его соперником станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).

Еще один теннисист из России Роман Сафиуллин победил в матче против представителя Канады Дениса Шаповалова в четвертом круге Уимблдона со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3. Впервые в своей спортивной карьере 25-летний Сафиуллин вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема». До этого момента он ни разу не проходил дальше второго круга.

В четвертьфинале Сафиуллину предстоит матч с победителем игры между итальянцем Янником Синнером, выступающим под восьмым номером, и представителем Колумбии Даниэлем Галаном, который выступает без номера посева.

Надежда на Мирру: какие шансы у наших теннисистов на Уимблдоне
В мужской сетке Андрея Рублева и Даниила Медведева причисляют к фаворитам, у женщин могут удивить Людмила Самсонова и младшая Андреева

Ранее в этот день стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдонского турнира: 16-летняя спортсменка обыграла другую россиянку Анастасию Потапову, посеянную под 23-м номером. В 1/8 финала Андреева сыграет с посеянной под 25-м номером американкой Мэдисон Кис.

Накануне в четвертый круг Уимблдона вышел Даниил Медведев. Он обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Он повторил свой лучший результат, показанный на турнире.

Уимблдон-2023 проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир «Большого шлема».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023