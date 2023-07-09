Россиянин Рублев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона

Теннисист из России Андрей Рублев выиграл матч у казахстанца Александра Бублика в четвертом круге Уимблдона.

Встреча длилась три часа 19 минут. Рублеву удалось завершить ее в пять сетов со счетом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4.

Впервые в карьере Рублев вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Во время этой игры его соперником станет победитель матча Хуберт Хуркач (Польша) — Новак Джокович (Сербия).

Еще один теннисист из России Роман Сафиуллин победил в матче против представителя Канады Дениса Шаповалова в четвертом круге Уимблдона со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3. Впервые в своей спортивной карьере 25-летний Сафиуллин вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема». До этого момента он ни разу не проходил дальше второго круга.

В четвертьфинале Сафиуллину предстоит матч с победителем игры между итальянцем Янником Синнером, выступающим под восьмым номером, и представителем Колумбии Даниэлем Галаном, который выступает без номера посева.

Ранее в этот день стало известно, что российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдонского турнира: 16-летняя спортсменка обыграла другую россиянку Анастасию Потапову, посеянную под 23-м номером. В 1/8 финала Андреева сыграет с посеянной под 25-м номером американкой Мэдисон Кис.

Накануне в четвертый круг Уимблдона вышел Даниил Медведев. Он обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Он повторил свой лучший результат, показанный на турнире.

Уимблдон-2023 проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир «Большого шлема».