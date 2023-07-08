Теннисист Медведев обыграл Фучовича в третьем круге Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев 8 июля вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира в Великобритании.
В 1/16 финала он обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался 3 часа 5 минут.
В четвертом круге Медведев сыграет с победителем встречи между чехом Иржи Легечкой и американцем Томми Полом.
Медведев повторил свой лучший результат на Уимблдоне, показанный в 2021 году. Также он впервые в нынешнем сезоне дошел до четвертого круга на турнирах Большого шлема.
Накануне в 1/8 финала также вышел россиянин Андрей Рублев. Он обыграл бельгийца Давида Гоффена со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2.
Также до этой стадии дошли Роман Сафиуллин и Екатерина Александрова.
Уимблдон-2023 проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.