Реклама
Прямой эфир
Общество
Скончался автор реалити-шоу «За стеклом» Григорий Любомиров
Армия
Экс-разведчик ВС США заявил о снижении эффективности систем HIMARS на поле боя
Общество
Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве в ночь на 8 июля
Мир
Польша направит тысячу военных на границу с Белоруссией
Пресс-релизы
В Москве вручили награды на премии «Медиа-Менеджер России»
Мир
МВД Грузии возбудило дело из-за покушения на местоблюстителя патриарха
Мир
RTL сообщила об участии в боях около 100 французских наемников на стороне ВСУ
Мир
Для жителей Киева открыли курсы «национального сопротивления»
Экономика
В ФТС сообщили о росте числа попыток незаконного вывоза валюты из России
Общество
Маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м обнаружено на поверхности Волги
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Общество
В МЧС предупредили о надвигающемся шторме в Азовском море

Рублев обыграл бельгийца Гоффена и вышел в четвертый круг Уимблдона

Рублев одержал победу над Гоффеном и вышел в четвертый круг Уимблдона
0
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский теннисист Андрей Рублев 7 июля обыграл бельгийца Давида Гоффена в третьем круге Уимблдонского турнира.

Трехчасовой поединок проходил на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Встреча спортсменов завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Рублева.

Ожидается, что за выход в четвертьфинал теннисист из РФ сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Лондонский в дождь: Уимблдонский турнир портит погода
Матчи Медведева и Андреевой перенесли, Рублеву, Карацеву и Кудерметовой повезло больше

На турнире продолжают выступать россиянки Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Анастасия Потапова. В мужской сетке помимо Рублева играют Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.

Ранее в этот день стало известно, что первая ракетка России Дарья Касаткина уступила выход в четвертый круг Уимблдона белорусской спортсменке Виктории Азаренко.

Уимблдон-2023 проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023