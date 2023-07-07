Рублев обыграл бельгийца Гоффена и вышел в четвертый круг Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублев 7 июля обыграл бельгийца Давида Гоффена в третьем круге Уимблдонского турнира.
Трехчасовой поединок проходил на корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Встреча спортсменов завершилась со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Рублева.
Ожидается, что за выход в четвертьфинал теннисист из РФ сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом.
На турнире продолжают выступать россиянки Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Анастасия Потапова. В мужской сетке помимо Рублева играют Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.
Ранее в этот день стало известно, что первая ракетка России Дарья Касаткина уступила выход в четвертый круг Уимблдона белорусской спортсменке Виктории Азаренко.
Уимблдон-2023 проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.