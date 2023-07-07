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Касаткина проиграла белорусской теннисистке Азаренко в третьем круге Уимблдона

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Shaun Brooks
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Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла белорусской спортсменке Виктории Азаренко в третьем круге Уимблдонского турнира.

Игра состоялась 7 июля. Она завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Азаренко. Матч продолжался 1 час 16 минут.

Азаренко стала первой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турнира в этом году. В 1/8 финала она сыграет с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и американской Софьей Кенин.

На турнире продолжают выступать россиянки Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Анастасия Потапова. В мужской сетке играют Даниил Медведев, Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.

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Ранее, 5 июля, активисты экологического движения Just Stop Oil прервали теннисный матч на Уимблдоне. 68-летняя учительница на пенсии и 66-летний бывший музыкант выбежали на корт и разбросали конфетти вместе с кусочками пазлов.

Уимблдон-2023 проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.

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