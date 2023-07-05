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Экоактивисты разбросали конфетти и пазл на матче Уимблдона

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Фото: AP Photo/Alastair Grant
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Активисты экологического движения Just Stop Oil 5 июля прервали теннисный матч на Уимблдоне между болгарином Григором Димитровым и японцем Сё Симабукуро. Об этом движение рассказало на своем сайте.

68-летняя учительница на пенсии и 66-летний бывший музыкант выбежали на корт во втором сете и разбросали конфетти вместе с кусочками пазлов.

«Я здесь ради своих внуков и всех остальных. Я не готов позволить нашим политикам всё разрушить и предоставить следующему поколению собирать осколки», — объяснил свои действия активист Саймон Милнер-Эдвардс.

Протестующие оставались на корте, пока их не выпроводили. Стюарды собрали разбросанные предметы, после чего матч продолжился.

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27 мая экоактивисты Just Stop Oil сорвали проведение финального матча чемпионата Англии по регби. В середине первого тайма двое протестующих выбежали на поле и распылили оранжевый порошок.

Также в конце мая активисты затруднили движение на четырех мостах в Лондоне. Разделившись на четыре группы, они начали марш на мостах Ватерлоо, Блэкфрайерс, по Лондонскому и Тауэрскому. Акция протеста завершилась после прибытия на места лондонской полиции.

Активисты Just Stop Oil известны своими неординарными выходками, которыми они пытаются привлечь внимание властей к проблемам экологии. Движение заявляет, что все основные британские политические партии, кроме тори, согласны с тем, что нужно прекратить разрабатывать новые месторождения нефти и газа. Также активисты утверждают, что на их стороне якобы большинство населения Великобритании.

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