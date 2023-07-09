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Теннисистка Андреева в 16 лет вышла в 1/8 финала Уимблдона

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Фото: REUTERS
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Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Уимблдонского турнира.

9 июля 16-летняя спортсменка обыграла другую россиянку Анастасию Потапову, посеянную под 23-м номером. Матч закончился со счетом 6:2, 7:5 и продолжался 1 час 35 минут. По ходу второй партии Андреевой удалось отыграть двойной сетбол.

В 1/8 финала Андреева сыграет с посеянной под 25-м номером американкой Мэдисон Кис.

Андреева выступает на своем первом Уимблдоне в карьере и на втором турнире Большого шлема. Ранее она дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции.

Россиянка занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). По итогам Уимблдона она гарантированно поднимется как минимум на 64-е место.

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Накануне в четвертый круг Уимблдона вышел Даниил Медведев. Он обыграл венгра Мартона Фучовича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Он повторил свой лучший результат, показанный на турнире.

Также до 1/8 финала турнира дошли Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Екатерина Александрова.

Уимблдон-2023 проходит в Лондоне с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема.

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