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Губернатор Гладков: в Белгороде произошел взрыв в машине, трое пострадали

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В жилом районе Белгорода произошел взрыв в автомобиле, три человека получили ранения. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком», — уточнил губернатор.

Все трое доставлены в медучреждения с осколочными ранениями нижних конечностей, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. В случае необходимости пострадавшие будут направлены в больницы Москвы, сообщил Гладков.

Угрозы для жителей соседних домов и квартир нет, на месте работают следователи.

В распоряжении «Известий» также оказались кадры с места взрыва, на которых видна работа оперативников и оцепленная территория.

По данным «Известий», предварительно, транспортное средство могло принадлежать 36-летнему Денису К. Вероятно, взрыв был попыткой покушения из-за бытовой ссоры. Само же взрывное устройство находилось под водительским сидением машины.

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Ранее, 12 июля, в Феодосии взорвался мопед. По версии следствия, причиной взрыва стала детонация неустановленного взрывного устройства, прикрепленного к мопеду. В результате инцидента ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. Они были госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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