«Известия» опубликовали кадры с места взрыва в машине в Белгороде
Опубликованы кадры с места взрыва в машине, который произошел в пятницу, 14 июля, в жилом районе Белгорода. По данным «Известий», предварительно, транспортное средство принадлежало 36-летнему Денису К.
На кадрах, которые есть в распоряжении «Известий», видно, что на месте взрыва проводятся следственные действия. Место ЧП оцеплено.
Вероятно, это было покушением, а причиной стала бытовая ссора. Взрывное устройство находилось под водительским сидением машины.
О взрыве в машине ранее в этот день заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил о трех пострадавших. Среди них — мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребенком. Всех пострадавших госпитализировали.
В причинах случившегося разбираются следственные органы.