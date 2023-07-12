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Два человека пострадали при взрыве мопеда в Феодосии

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Фото: соцсети
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Мопед взорвался во дворе жилого дома в Феодосии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на Земской улице. По предварительным данным, пострадали две женщины, проходившие мимо.

Данных о владельце транспортного средства нет.

Информацию о происшествии подтвердил блогер Александр Талипов.

«Сильный взрыв в Феодосии у меня во дворе. Повылетали все окна в многоэтажке. Горит у одного из подъездов мопед, скорее всего, он взорвался», — написал он.

6 июля источник «Известий» сообщил о взрыве телевизора в квартире парализованного москвича. Инцидент произошел на Минской улице. Пострадал 67-летний мужчина.

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