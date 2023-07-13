Причиной взрыва мопеда в Феодосии стало сдетонировавшее устройство

Мопед в Феодосии взорвался из-за сдетонировавшего устройства. Об этом 13 июля сообщило управление СК по Республике Крым и городу Севастополю.

«Около 19 часов 12 июля близ подъезда № 7 во дворе многоквартирного жилого дома № 18 по улице Земская города Феодосии сдетонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед», — сообщило ведомство на своем сайте.

По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В результате взрыва ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. Они были госпитализированы в больницу с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

Ранее, 8 июня, в Бердянске Запорожской области был взорван автомобиль. Инцидент произошел на улице Северной. На следующий день пресс-служба Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела о теракте.