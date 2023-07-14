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VK и Российский квантовый центр будут развивать квантовые вычисления в облаке

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российский квантовый центр и VK будут развивать квантовые вычисления с помощью облачной платформы VK Cloud. Организации подписали соответствующее соглашение, о чем сообщила 14 июля пресс-служба VK.

Первые эксперименты уже решили часть технологических и инфраструктурных задач в квантовой сфере. Также были проведены вычисления с рекордными для России показателями.

В рамках сотрудничества стороны сформируют облачную среду, которая поможет ускорить разработки в области квантовых вычислений. Также организации займутся созданием квантового компьютера в облачном доступе и запустят на нем основные алгоритмы в режиме реального времени.

«Облачная платформа обеспечит доступ к квантовым вычислениям для исследователей и бизнес-пользователей и станет основой для обучения нового поколения разработчиков, работающих с квантовыми технологиями для решения прикладных задач», — подчеркнули в пресс-службе.

Квантовые вычисления помогут бизнесу решать задачи из области оптимизации, моделирования и обработки данных.

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Россия нацелена стремительно развивать квантовые разработки. Так, в Москве создадут квантовый кластер на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково», о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин 13 июля. Объем инвестиций составит около 6,5 млрд рублей. Проект станет ключевым пунктом в соглашении о сотрудничестве правительства Москвы с «Росатомом» и Российским квантовым центром.

В тот же день заместитель директора Национального центра квантового интернета университета ИТМО Санкт-Петербурга Владимир Егоров отметил, что Россия в сфере развития квантовых технологий уже вышла на мировой уровень.

9 июля президент России Владимир Путин заявил, что внедрение передовых разработок станет залогом укрепления технологического суверенитета России, национального прогресса и роста благосостояния россиян.

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