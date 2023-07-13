Собянин анонсировал создание московского квантового кластера

В Москве создадут квантовый кластер на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково». Об этом сообщил 13 июля мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На базе нового кластера разместятся лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов», — написал он после пленарного заседания Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Собянин отметил, что работы планируется завершить к концу 2024 года. Объем инвестиций составит около 6,5 млрд рублей. Проект станет ключевым пунктом в соглашении о сотрудничестве правительства Москвы с «Росатомом» и Российским квантовым центром в рамках форума.

Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит с 9 по 14 июля на площадке ЦМТ в Москве. Его оператором является фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук.

На открытии президент РФ Владимир Путин заявил, что внедрение передовых разработок — это залог прогресса страны. По его мнению, в условиях беспрецедентных внешних вызовов крайне важно, чтобы разработки российских инженеров внедрялись максимально быстро.

В свою очередь, 13 июля гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что отечественные квантовые компьютеры для России — это не просто технологии, а вопрос национальной безопасности, они являются «завтрашним днем» защиты критически важной информационной инфраструктуры страны.