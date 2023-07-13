Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил об отказе европейских стран от украинского зерна
Мир
Байден заявил об отсутствии угрозы применения ядерного оружия со стороны РФ
Политика
Путин назвал возможное членство Украины в НАТО угрозой безопасности России
Мир
Байден исключил вступление Украины в НАТО во время конфликта
Общество
Путин согласился с тем, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира
Мир
Херш указал на признак неудач украинской армии в контрнаступлении
Политика
Путин заявил о праве Украины на обеспечение собственной безопасности
Экономика
ФАС и Генпрокуратура РФ проверят формирование цен на авиабилеты
Наука и техника
Путин поручил продлить программу мегагрантов для ученых
Мир
Генсек ООН заявил о наличии «конкретных предложений» по зерновой сделке в письме Путину
Спорт
Чернышенко исключил отказ спортсменов от Родины ради участия в ОИ
Происшествия
ПВО РФ перехватила над Мелитополем ракету украинских националистов
Политика
Путин сообщил, что не видел письма Гутерриша по зерновой сделке

Собянин анонсировал создание московского квантового кластера

Собянин: создадим в Москве центр исследований и разработок в сфере квантовых технологий
0
Фото: t.me/mos_sobyanin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве создадут квантовый кластер на базе инфраструктуры инновационного центра «Сколково». Об этом сообщил 13 июля мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На базе нового кластера разместятся лаборатории, научные группы Российского квантового центра, стартапы и мелкосерийные производства квантовых продуктов», — написал он после пленарного заседания Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Собянин отметил, что работы планируется завершить к концу 2024 года. Объем инвестиций составит около 6,5 млрд рублей. Проект станет ключевым пунктом в соглашении о сотрудничестве правительства Москвы с «Росатомом» и Российским квантовым центром в рамках форума.

Светлый в путь: ученые РФ приблизились к созданию фотонного компьютера
Из какого материала будут делать оптические вычислительные машины

Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит с 9 по 14 июля на площадке ЦМТ в Москве. Его оператором является фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук.

На открытии президент РФ Владимир Путин заявил, что внедрение передовых разработок — это залог прогресса страны. По его мнению, в условиях беспрецедентных внешних вызовов крайне важно, чтобы разработки российских инженеров внедрялись максимально быстро.

В свою очередь, 13 июля гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что отечественные квантовые компьютеры для России — это не просто технологии, а вопрос национальной безопасности, они являются «завтрашним днем» защиты критически важной информационной инфраструктуры страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023