Лихачев назвал квантовые компьютеры будущим кибербезопасности России

Отечественные квантовые компьютеры для России — это не просто технологии, а вопрос национальной безопасности, они являются завтрашним днем защиты критически важной информационной инфраструктуры страны. Об этом заявил 13 июля гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Это точно завтрашний день защиты критически важной информационной инфраструктуры, это аспекты кибербезопасности, — подчеркнул он полях Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Глава «Росатома» также отметил возможность технологий прогнозировать социальные, погодные, климатические процессы, в которых есть множество постоянно меняющихся параметров.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин посетил выставку российских квантовых разработок, представленную на площадке Центра международной торговли на полях Форума будущих технологий. Ему представили самый мощный квантовый компьютер в стране.

Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» проходит с 9 по 14 июля на площадке ЦМТ в Москве. Его оператором является фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук.

В день открытия форума Путин заявил, что внедрение передовых разработок — это залог прогресса России. По его мнению, в условиях беспрецедентных внешних вызовов крайне важно, чтобы разработки российских инженеров внедрялись максимально быстро.