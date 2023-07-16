Сыт и бежит: россияне перестают платить по счету в общепите

Неоплаченные счета в кафе и ресторанах становятся в разгар туристического сезона серьезной проблемой для предприятий общепита. Порой конфликты заканчиваются дебошем. В Севастополе отдыхающий попытался скрыться, получив счет на 7 тыс. рублей, но столкнулся с сопротивлением со стороны персонала заведения. Разнимать администраторов и клиента пришлось сотрудникам Росгвардии. А в Ленинградской области посетитель избил владельца закусочной, когда тот попытался получить с гостя деньги за съеденную шаурму. Юристы говорят о пробелах в законе, мешающих оперативно привлекать к ответу любителей дармовщины. В проблеме разбирались «Известия».

Боль ресторатора

Любителей поесть за бесплатно в российских ресторанах становится всё больше. Об этом свидетельствует статистика. Аналитики охранной компании «Delta Системы безопасности», изучившие свыше 250 тыс. правонарушений и порядка 60 тыс. случаев срабатывания тревожных сигнализаций, говорят о росте числа конфликтов из-за неоплаты счета в ресторане.

На профессиональных форумах в соцсетях тема также активно обсуждается. Если верить историям из чатов, то в большинстве случаев убытки владельцы покрывают за счет официантов и барменов. Как правило, деньги изымаются из общих чаевых или премиальных. Такую практику на условиях анонимности корреспонденту «Известий» подтвердила официантка крупной сети семейных кафе-кондитерских Светлана (имя изменено).

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

— Со мной лично случалось такое. Однажды пришла женщина с детьми, поели. А потом начали резко собираться, не рассчитавшись. Причем телефон этой посетительницы стоял у меня на зарядке — была уверенность, что они вернутся. Но женщина попросила кого-то из сотрудников вернуть телефон, сказала, что счет оплатила. В итоге вся ответственность легла на официантов. И сумму в 6 тыс. рублей вычитали из нашей зарплаты, — рассказала сотрудница кафе.

В другой раз официантку обманула вполне приличная с виду семья. Взрослые были обходительны, очень мило общались. Потом, уходя, они сказали: «Мы уже оплатили на кассе». Попрощались и ушли.

— Проверяю по базе — счет не закрыт. И опять вычли из зарплаты. Получается — бегаешь между столами, стараясь всё успеть и всем угодить, а они просто уходят. И никто не задумывается о том, кому придется отвечать. Это большое разочарование в людях, — сетует Светлана.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Бывают у официантов ситуации и посерьезнее.

— Когда в республике проходил футбольный чемпионат, болельщики из другого города забронировали стол, оплатили депозит, — рассказывает «Известиям» официант из Мордовии. — Их счет (примерно тысяч в 90) в результате оплачивала администрация и официанты. После банкета гости по одному постепенно удалились из-за стола. Остался лишь один — разумеется, он отказался платить. Сказал, что тех, кто сидел с ним за столом, не знает, а депозит уже оплачен. И полиция ничего не смогла сделать: а кто будет их искать в другом городе?

Официант посетовал, что иногда просто невозможно отследить перемещения гостей из-за полной посадки. Он рассказал, что как-то из другого города приехали посетители, поели, а потом на выходе охране сказали, что рассчитались. Те поверили. Ушедшим позвонили, они обещали, что оплатят переводом на карту. И пропали. «Немалая была сумма — повесили на персонал», — вспоминает официант.

В защиту персонала

Впрочем, не везде администраторы и владельцы заведений перекладывают убытки на персонал. Это и не выгодно — такие работодатели быстро попадают в черные списки на профессиональных форумах. А это значит, что квалифицированный «стафф» в такое место свою трудовую книжку вряд ли принесет. Цивилизованные рестораны, кафе и бары используют ресурсы охранных структур.

Фото: Global Look Press/imagebroker/Heinz Krimmer

— Когда гость выходит из ресторана до оплаты, официант, закрепленный за столиком, должен посмотреть, остались ли в помещении его вещи, — рассказал «Известиям» администратор саранского ресторана Panorama Денис Овчинников. — Если нет, то стоит деликатно удостовериться, стоят ли посетители на улице. Возможно, гости курят или ведут беседу — в этом случае следует подождать минут 15–20. Обычно если им еще не поданы какие-то блюда, то переживать не стоит — гости точно вернутся.

Если всё-таки посетители покинули заведение, не оплатив счет, то вопрос переходит в ведение администратора — официант лишь сообщает ему о таком факте. Администратор должен сообщить информацию на пост охраны, поясняет собеседник. Если это предварительная бронь, то по номеру телефону с человеком связываются сотрудники службы безопасности — это, как правило, их зона ответственности. Они в свою очередь могут обратиться в правоохранительные органы. Если телефона нет, то вопрос пытаются решить с помощью записей с видеокамер, которые передаются в МВД.

Почему так поступают

Специально для «Известий» эксперты составили психологический портрет человека, который не платит за свой ужин в ресторане.

— Дело не в финансах, — считает психолог, гештальт-терапевт Юлия Азикова. — Возможно, тут играет роль влияние среды, в которой поощряется такое поведение. В определенных кругах это считается некой демонстрацией силы и удачливости. Можно также говорить о низком интеллекте, недостаточном духовном уровне или определенных чертах характера, например об эгоцентризме или эгоизме. Но основная черта, которая объединяет всех любителей «халявы», — инфантильность. Отсюда неспособность рефлексировать, то есть анализировать свое поведение. Часто такие люди сами нигде не работают.

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

Психоаналитический психотерапевт Марьям Рамазанова разграничивает ситуации, когда человек не оплачивает счет из-за плохого обслуживания (или дурной кухни) с привычкой брать бесплатно.

— При первом стечении обстоятельств человек как бы дает сдачи, восстанавливает таким способом паритет. А вот постоянное желание получать всё даром может быть родом из детства — следствием внезапно прерванного приятного младенческого опыта. Такая травма не дает покоя психике, и человек мечтает вернуться в то время, когда всё было можно и ничего не требовалось взамен , — разъясняет Рамазанова.

Желание получить что-то «на халяву» — поведение, исходящее из универсальной бессознательной фантазии «всё мое, я есть всё», подчеркивает эксперт.

Статья найдется

Клиент-неплательщик причиняет ущерб ресторану, подчеркивает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Однако бывают ситуации, когда действительно можно законно не платить за выпитое или съеденное.

— За некачественное блюдо или блюдо, которое посетитель не заказывал, он может не платить . В данном случае клиент защищен законом о защите прав потребителей и правилами оказания услуг общественного питания, — комментирует юрист.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Ресторан в свою очередь обязан оказать качественную услугу и предоставить блюдо или напиток, которые будут пригодны для употребления.

— Блюдо не должно быть подгоревшим или недоваренным, остыть перед подачей. Пищу нельзя готовить из испорченных продуктов, в ней не должны попадаться посторонние предметы. Ресторан обязан предупредить о любых дополнительных платных услугах, — продолжает Мария Спиридонова.

Если же речь идет об отказе платить без каких-либо оснований, то посетитель может быть привлечен к административной ответственности по ст. 7.27.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ, что влечет наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее 5 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Юридической практике известны случаи, когда нарушители получали заслуженное наказание. Например, мировой суд в Вологодской области в 2021 году привлек к административной ответственности 36-летнего местного жителя по ст. 7.27.1 КоАП РФ за причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием. Ему был назначен штраф в 5 тыс. рублей, перечисленный в доход государства.

Владельцам же заведений в таких случаях имеет смысл обращаться в суд в порядке гражданского производства, чтобы взыскать с виновника нанесенный ущерб.