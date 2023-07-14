Авиаэксперт оценил ситуацию с ценами на авиабилеты в России

Увеличение стоимости авиабилетов уже состоялось, если сравнивать с ценами прошлого года, поэтому, с точки зрения Минтранса, дальнейшего роста на 15–40% не будет, рассказал «Известиям» авиаэксперт, главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«И Минтранс, и [совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут»] Виталий Ванцев, [прогнозируя цены на билеты], говорят об итогах, о среднем чеке, средней стоимости авиабилета. Средняя стоимость авиабилета по итогам года высчитывается с учетом января, февраля, и других месяцев. Как мы понимаем, зимой цены были сильно ниже, летом — сильно выше, потому что сезон, и люди уезжают в отпуска, и спрос повышенный. Осенью [цены] опять упадут. Мы эту ситуацию имеем каждый год, регулярно. Это специфика нашей гражданской авиации», — объяснил он.

Эксперт напомнил, что при высоком спросе цены на перелеты также высокие и, наоборот, при низком спросе низкая стоимость. Он отметил, что подсчеты средней стоимости проводятся в конце года — начале следующего.

«В июне, июле, августе цены билетов на пике. <…> Поэтому пока билеты дешеветь не будут примерно до середины сентября, когда окончательно отпуска закончатся и люди все вернутся. А дальше цены пойдут вниз. А вот насколько [по итогу года] вырастут [средние цены на] билеты — вопрос дискуссионный. И никто не сможет сказать, пока только догадки. Но они должны вырасти, потому что в течение трех лет билеты на самолеты не дорожали: у нас были пандемия и спад спроса на авиаперелеты, потом были санкции, которые были компенсированы дотациями со стороны государства», — отметил Гусаров.

По его словам, в настоящее время единоразовых субсидий нет, поэтому цены вернутся в свое нормальное состояние — догонят рост себестоимости, выйдут в этом году на те уровни, которые должны были быть.

Кроме того, эксперт отметил высокий спрос на перелеты со стороны россиян.

«Спрос настолько высокий, что он проглатывает подорожание. То есть люди готовы лететь, люди готовы платить. У людей всё хорошо: у них стабильный заработок, они готовы тратить на развлечения, путешествия, готовы летать. Это можно расценивать как положительный фактор», — заключил Гусаров.

Накануне заместитель министра транспорта России Игорь Чалик рассказал журналистам, что меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты в стране. По его словам, повышение цен традиционно приходится на летний период, что позволяет компенсировать недополученную прибыль «низкого» сезона. По данным Минтранса РФ, аномально высоких скачков стоимости перевозок по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается.

В тот же день совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев в интервью РБК выразил мнение, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году вырастут на 15–20%, а рост цен на международные полеты составит до 40%.

Федеральная антимонопольная служба и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой РФ организовали проверки российских авиакомпаний и аэропортов, в том числе они проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в авиагаванях.

29 июня аналитики IT-компании АТОЛ и сервиса путешествий «Туту.ру», ссылаясь на исследование, сообщили, что большая часть (88%) российских авиапутешественников предпочитает отдыхать этим летом внутри страны.