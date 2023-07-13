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ФАС и Генпрокуратура РФ проверят формирование цен на авиабилеты

ФАС и Генпрокуратура проводят проверки авиакомпаний и аэропортов в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой РФ проводят проверки российских авиакомпаний и аэропортов, сообщили в ФАС «Известиям» 13 июля. В том числе проверяются формирование перевозчиками цен на авиабилеты, установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах.

Проверочные мероприятия проходят в Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия.

«В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования», — подчеркнули в ФАС.

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Ранее в этот день заместитель министра транспорта России Игорь Чалик рассказал журналистам, что меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты в стране. По данным Минтранса РФ, аномально высоких скачков стоимости перевозок по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается.

Также Чалик уточнил, что ранее опубликованные в СМИ сообщения о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеют под собой оснований.

13 июля совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев в интервью изданию РБК выразил мнение, что билеты на внутрироссийские рейсы в 2023-м могут вырасти на 15–20%, а на международные — до 40%.

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