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В Минтрансе заявили о сохранении доступных цен на авиабилеты в России

Минтранс: аномально высоких скачков цен на авиаперелеты в России летом не наблюдается
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты в РФ, сообщил 13 июля заместитель министра транспорта России Игорь Чалик.

Как он отметил, ведомство следит за уровнем стоимости авиаперевозок. Замминистра привел данные, согласно которым рост средневзвешенной фактической цены билета по внутренней маршрутной сети в январе–мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го составил в среднем 6,2% или 420 рублей.

По его словам, повышение цен традиционно приходится на летний период, что позволяет компенсировать недополученную прибыль «низкого» сезона. По данным мониторинга министерства, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается.

Кроме того, он уточнил, что ранее опубликованная в СМИ информация о возможном росте цен на перелеты до 40% не имеет под собой оснований.

Чалик отметил, что отечественные авиационные компании наращивают перевозки внутри страны, задействуют для рейсов по стране воздушные суда повышенной вместимости, которые до этого использовались на международных линиях. Как он подчеркнул, перевозчики не заинтересованы в установлении высоких тарифов, ограничивающих спрос, конкуренция за пассажира не позволяет им завышать тарифы.

По информации Министерства транспорта РФ, в настоящее время основной механизм поддержки авиаотрасли — программы субсидирования, суммарный бюджет которых на 2023 год составляет порядка 25 млрд рублей, а общий объем поддержки — 57 млрд рублей. Как уточнили в ведомстве, такие меры так же влияют на доступность перелетов.

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Ранее в этот день совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев в интервью РБК выразил мнение, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году вырастут на 15–20%, а рост цен на международные полеты составит до 40%.

29 июня аналитики IT-компании АТОЛ и сервиса путешествий «Туту.ру», ссылаясь на исследование, сообщили, что большая часть (88%) российских авиапутешественников предпочитает отдыхать этим летом внутри страны. Наибольшим спросом среди внутренних авианаправлений пользуются Москва (16% оформленных билетов), Сочи (15%) и Санкт-Петербург (9,3%).

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